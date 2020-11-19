19.11.2020 (14:25)

В 2020 году ракетчики и артиллеристы Балтийского флота выполнили более трёх с половиной тысяч боевых упражнений и огневых задач

Экипажами кораблей Балтийского флота и береговыми ракетными подразделениями в течение 2020 учебного года успешно проведены десятки противокорабельных и зенитно-ракетных пусков.

В ходе учений боевыми кораблями флота выполнено около 350 стрельб с применением артиллерийского и ракетного вооружения по различным типам мишеней, имитирующих средства воздушного нападения, боевые корабли и береговые объекты условного противника.

В 2020 году лучшей ракетной частью в армейском корпусе флота стало ракетное соединение, а среди корабельных частей – соединение надводных кораблей флота.

Артиллерийские подразделения армейского корпуса Балтийского флота в 2020 учебном году выполнили более 3200 огневых задач с применением ствольной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня, а также отработали боевые пуски противотанковых управляемых ракет, из них 50% в темное время суток. Артиллерийские, реактивные и противотанковые подразделения береговых войск флота провели более 250 тактических учений с боевой стрельбой и контрольных занятий по стрельбе и свыше 50 тренировок по управлению огнем дивизионов.

День ракетных войск и артиллерии установлен Указом Президента РФ (31.05.2006 г.) и отмечается 19 ноября - в день начала наступления советских войск в ходе Сталинградской битвы. В этот день 1942 г. артиллерия нанесла противнику тяжелые потери и обеспечила советским войскам успешное начало контрнаступления, которое завершилось окружением и разгромом немецких войск.

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