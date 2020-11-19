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19.11.2020 (13:45)

В подразделениях армейского корпуса Черноморского флота проходят занятия с молодым пополнением

В воинских частях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) в соответствии с планом подготовки новобранцев проходят занятия с молодым пополнением.

Призванные осенью 2020 года военнослужащие проходят курс одиночной общевойсковой подготовки по основным предметам обучения согласно новой методике.

Новобранцы приступил к обучению после окончания 14-дневного карантина, который согласно противоэпидемическим требованиям распространяется на молодое пополнение.

Сейчас военнослужащие осваивают первоначальные навыки по специальности отдельно от личного состава подразделений, в которых они будут проходить военную службу. Такое разделение имеет ряд преимуществ, которые позволяют постепенно адаптировать новобранцев к армейской жизни.

С начала осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу более 300 военнослужащих успешно освоили курс одиночной общевойсковой подготовки и прибыли в свои подразделения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Южный военный округ
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