19.11.2020 (13:45)
В подразделениях армейского корпуса Черноморского флота проходят занятия с молодым пополнением
В воинских частях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) в соответствии с планом подготовки новобранцев проходят занятия с молодым пополнением.
Призванные осенью 2020 года военнослужащие проходят курс одиночной общевойсковой подготовки по основным предметам обучения согласно новой методике.
Новобранцы приступил к обучению после окончания 14-дневного карантина, который согласно противоэпидемическим требованиям распространяется на молодое пополнение.
Сейчас военнослужащие осваивают первоначальные навыки по специальности отдельно от личного состава подразделений, в которых они будут проходить военную службу. Такое разделение имеет ряд преимуществ, которые позволяют постепенно адаптировать новобранцев к армейской жизни.
С начала осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу более 300 военнослужащих успешно освоили курс одиночной общевойсковой подготовки и прибыли в свои подразделения.