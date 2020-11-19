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19.11.2020 (14:05)

Памятник защитникам Дальневосточных рубежей открыт в поселке Хурба Хабаровского края

Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко принял участие в открытии памятника «Защитникам Дальневосточных рубежей» в авиачасти объединения ВВС и ПВО ВВО в поселке Хурба Хабаровского края.

В торжественной церемонии также приняли участие командующий армией ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенант Владимир Кравченко, представители администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края и военнослужащие авиационного соединения.

Памятник представляет собой тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М во взлётной конфигурации, установленный на пьедестале, посреди которого размещена мемориальная доска с надписью «Защитникам Дальневосточных рубежей».

По кругу бетонной площадки, на которой расположен памятник, установлены осветительные прожектора, направленные на бомбардировщик.

Справочно:

Су-24М - модернизированный советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Дальняя авиация , Восточный военный округ , Воздушно-космические силы (ВКС)
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