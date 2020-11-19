19.11.2020 (13:30)

Артиллеристы ЮВО совершили «выстрел памяти» на Мамаевом кургане

В Волгограде на Мамаевом кургане артиллеристы соединения Южного военного округа (ЮВО) совершили «выстрел памяти» в честь годовщины начала контрнаступления советских войск на немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом в 1942 году.

Выстрел был произведен в полдень по местному времени на южном склоне Мамаева кургана двумя орудиями ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.

Справочно:

19 ноября 1942 года началась операция «Уран» – стратегическое наступление советских войск под Сталинградом, которое привело к окружению и последующему разгрому армии Паулюса. В первый день 1-й и 26-й танковые корпуса продвинулись на 18 километров, а на второй день – на 40 километров. 23 ноября в районе Калача-на-Дону кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта замкнулось. Понеся огромные потери, немцы уже не могли наступать по всему советско-германскому фронту.

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