19.11.2020 (13:30)
Артиллеристы ЮВО совершили «выстрел памяти» на Мамаевом кургане
В Волгограде на Мамаевом кургане артиллеристы соединения Южного военного округа (ЮВО) совершили «выстрел памяти» в честь годовщины начала контрнаступления советских войск на немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом в 1942 году.
Выстрел был произведен в полдень по местному времени на южном склоне Мамаева кургана двумя орудиями ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.
Справочно:
19 ноября 1942 года началась операция «Уран» – стратегическое наступление советских войск под Сталинградом, которое привело к окружению и последующему разгрому армии Паулюса. В первый день 1-й и 26-й танковые корпуса продвинулись на 18 километров, а на второй день – на 40 километров. 23 ноября в районе Калача-на-Дону кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта замкнулось. Понеся огромные потери, немцы уже не могли наступать по всему советско-германскому фронту.