19.11.2020 (12:35)

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе осуществили сопровождение автомобилей с военнослужащими вооруженных сил Азербайджана



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы в Нагорном Карабахе осуществили сопровождение автомобилей с военнослужащими вооруженных сил Азербайджана

Сегодня российские миротворцы обеспечили безопасность передвижения колонны вооруженных сил Азербайджанской Республики в Нагорном Карабахе. Автомобильная техника прошла из района населенного пункта Шуши на территорию Физулинского района Азербайджанской Республики. В составе колонны вооруженных сил Азербайджана были три грузовых автомобиля КамАЗ с личным составом.

Справочно:

Лидеры Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения - Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В районах проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 23 наблюдательных постах: двенадцати в южной зоне ответственности и одиннадцати в северной.

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