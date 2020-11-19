19.11.2020 (12:35)
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе осуществили сопровождение автомобилей с военнослужащими вооруженных сил Азербайджана
Сегодня российские миротворцы обеспечили безопасность передвижения колонны вооруженных сил Азербайджанской Республики в Нагорном Карабахе. Автомобильная техника прошла из района населенного пункта Шуши на территорию Физулинского района Азербайджанской Республики. В составе колонны вооруженных сил Азербайджана были три грузовых автомобиля КамАЗ с личным составом.
Справочно:
Лидеры Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения - Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В районах проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 23 наблюдательных постах: двенадцати в южной зоне ответственности и одиннадцати в северной.