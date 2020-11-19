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19.11.2020 (13:00)

В Военной научной библиотеке Генерального штаба ВС РФ проходит книжная выставка, посвященная Дню ракетных войск и артиллерии

День ракетных войск и артиллерии Военная научная библиотека Генерального штаба ВС РФ отмечает проведением книжной выставки. Цель выставки – на основе имеющихся в фонде библиотеки уникальных изданий, показать становление и развитие артиллерии в Российской армии.

На выставке представлены книги, которые являются наглядным подтверждением слов первого русского императора Петра I, который сказал: «Артиллерия ­ не токмо грохот пушек, но и наука». Это многочисленные издания по истории артиллерии, в том числе уставы,  руководства, справочники, сборники приказов и циркуляров, монографии, изданные с начала 19 века и до наших дней.

Тема истории артиллерии, артиллерийского производства и артиллерийского образования хорошо отражена в 13-томном справочно-официальном издании «Столетие Военного министерства» под общей редакцией Д.А. Скалоне.

На выставке представлено несколько номеров «Артиллерийского журнала», издание которого началось в 1808 году. Журнал был образован при содействии графа Аракчеева, сыгравшего позитивную роль в развитии отечественной артиллерии. Журнал имел узкоспециальную направленность, освещая теоретические и практические вопросы артиллерийской науки и пороховой промышленности.

Выставка проводится в Большом читальном зале Военной научной библиотеки ГШ ВС РФ до 26 ноября 2020 г. и будет интересна как специалистам, так и широкому кругу читателей, интересующихся историей этого рода войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Ракетные войска , Артиллерия , Праздники
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