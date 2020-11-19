19.11.2020 (13:05)

В Ставропольском крае военная полиция ЮВО училась отражать нападение диверсантов на колонну с ценным грузом

В Ставропольском крае на одном из специализированных учебно-тренировочных комплексов состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими военной полиции и военной автомобильной инспекции (ВАИ) Южного военного округа (ЮВО) по сопровождению колонны военной техники с особо ценным грузом.

В ходе практической части учения военнослужащие отработали движение в составе колонны с соблюдением заданного скоростного режима, дистанций между автомобилями и применением специальных световых сигналов.

На одном из участков дороги на автомобильный кортеж было совершено нападение группой условных террористов.

В целях защиты автоколонны военные полицейские совместно с военнослужащими ВАИ выполнили блокирование группы нападавших и отвод автомобиля с грузом в безопасное место.

В ходе учебного боя «боевики», не сумевшие реализовать нападение, попытались скрыться на автомобиле.

Военнослужащие военной полиции отработали задачи по организации погони со стрельбой в движении, блокированию автомобиля противника и задержанию нападавших.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное число средств имитации, в том числе дымы и холостые боеприпасы.

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