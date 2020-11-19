19.11.2020 (12:45)

Подразделения ракетных войск и артиллерии Каспийской флотилии отметили профессиональный праздник в новом пункте дислокации



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения ракетных войск и артиллерии Каспийской флотилии отметили профессиональный праздник в новом пункте дислокации

Ракетчики и артиллеристы Каспийской флотилии (КФл) отметили свой профессиональный праздник в новом пункте дислокации в Дагестане.

В составе Каспийской флотилии несут военную службу подразделения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск и береговых войск Военно-Морского Флота. Также артиллеристы и ракетчики выполняют учебно-боевые задачи в составе экипажей ракетных кораблей «Татарстан», «Дагестан», малых ракетных кораблей «Великий Устюг», «Углич», «Град Свияжск», малых артиллерийских кораблей «Махачкала», «Астрахань», «Волгодонск».

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на качественное совершенствование структуры, боевого состава и численности ракетных войск и артиллерии КФл.

Одним из главных направлений Каспийской флотилии является оснащение соединений, частей и подразделений ракетных войск и артиллерии высокоэффективными комплексами автоматизированного управления и разведки, а также модернизированными и перспективными ракетными и артиллерийскими комплексами, средствами всестороннего обеспечения и защиты.

В артиллерийские подразделения поступают модернизированные реактивные системы залпового огня «Град-М». Продолжается перевооружение ракетных соединений КФл на оперативно-тактические береговые ракетные комплексы «Бал».

С ракетными и артиллерийскими соединениями и воинскими частями регулярно проводятся тактические учения с пусками ракет и выполнением учебных стрельб. Итоговые проверки за 2020 учебный год показали высокий уровень боевой выучки артиллеристов и ракетчиков.

Все ракетные и артиллерийские подразделения, привлекавшиеся на стратегическое командно-штабное учение (СКШУ) «Кавказ-2020», показали хорошую выучку при выполнении боевых стрельб артиллерии и успешно выполнили поставленные задачи.

Уровень подготовки командиров и штабов соединений (подразделений) КФл обеспечивают устойчивое управление подчинёнными подразделениями в ходе занятий по боевой подготовке.

Для совершенствования профессиональных навыков офицеров ракетных войск и артиллерии применяются различные формы и методы обучения. Одной из самых эффективных являются состязания командиров артиллерийских батарей, конкурсы на лучшее решение задач по стрельбе и управлению огнем, тренировки по боевой работе на технике в составе офицерских расчетов, выполнение индивидуальных заданий и др.

На сегодняшний день укомплектованность военнослужащими по контракту соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии КФл составляет 100%.

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