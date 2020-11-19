19.11.2020 (12:24)

Артиллеристы ЮВО на Северном Кавказе провели гаубичные дуэли в профессиональный праздник



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы ЮВО на Северном Кавказе провели гаубичные дуэли в профессиональный праздник

В День ракетных войск и артиллерии артиллеристы общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, провели «артиллерийские дуэли» в предгорной местности.

Военнослужащие организовали ведение разведки, подготовку данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 152-мм самоходными гаубицами «Мста-С», гаубицами «Мста-Б», минометами «Сани» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Ураган».

В рамках контрбатарейной борьбы гаубичные и реактивные батареи состязались между собой в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач. Оперативное взаимодействие и эффективная работа командно-наблюдательных пунктов по управлению огнем артиллерии была организована в единой системе ведения огня.

Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи на пункт управления артиллерией.

Боевые расчеты выполнили около 50 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 7 км с закрытых огневых позиций. После каждого залпа артиллеристы совершали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые огневые рубежи.

Также в ходе учения минометные подразделения применили тактику «кочующих» минометов, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами.

Тактика «кочующих» минометов применяется в ходе боевой подготовки расчетов на основе опыта современных вооруженных конфликтов. Нововведение позволяет расчетам максимально быстро менять огневые позиции во избежание демаскировки.

Всего в учении приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц военной техники.

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