19.11.2020 (11:50)

В антитеррористическом центре «Пабби» в Пакистане пройдет завершающий этап учения «Дружба-2020»

Военнослужащие России и Пакистана в начале недели прибыли в Национальный антитеррористический центр «Пабби», где пройдет активная фаза совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2020».

На завершающем этапе учения военнослужащие двух стран выполнят штурм базы условного противника с применением штатного вооружения, а также средств имитации, в том числе взрывпакетов и дымовых шашек.

Штурм базы «противника» будет проводиться при огневой поддержке бронетехники и авиации вооруженных сил Пакистана.

По замыслу учения, объединенные группы военнослужащих двух стран проведут разведку местности, после чего приступят к огневому поражению условного противника. По завершении маневра военнослужащие выполнят беспарашютное десантирование из вертолетов Ми-17 ВВС Пакистана по канатам с последующим штурмом зданий.

Боевые стрельбы по пехоте, автомобильной технике и вооружению условного противника будут выполняться из вооружения военной техники и стрелкового вооружения Пакистана, в том числе 5,56-мм винтовки М4, снайперских винтовок Remington 700, пистолетов Glock.

Для эффективного проведения учения военной авиацией Пакистана задействуют боевые вертолеты «Кобра» и бронетранспортёры М113.

В мероприятии будет задействовано боле 150 военнослужащих подразделений сил спецопераций сухопутных войск вооруженных сил Исламской Республики Пакистан и роты специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае.

Учение, направленное на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран, проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества.

На учении военнослужащие отрабатывают взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач в рамках ведения условных боевых действий в горно-лесистой местности и в городе, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, а также ведению разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий.

Совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2020» проходит с 5 по 21 ноября текущего года.

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