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19.11.2020 (11:20)

В Северной Осетии прошли боевые стрельбы артиллерии ЮВО

Фото Видео

На полигоне Тарское в Северной Осетии прошли боевые стрельбы артиллерии воинских соединений 58-й армии Южного военного округа (ЮВО).

Военнослужащие вели огонь из 152-мм самоходных гаубиц 2С3М «Акация» по одиночным и групповым целям, имитирующим инженерные укрепления, живую силу и бронетехнику противника.

После получения вводной о прорыве танковым батальоном условного противника первой линии обороны, артиллеристы вели огонь из засады по мишеням прямой наводкой на расстоянии от 1500 до 3000 м. Всего было поражено около 30 мишеней, имитирующих танки и боевые машины пехоты.

152-мм самоходная гаубица «Акация» предназначена для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники.

Всего в ходе занятия по стрельбе и управлению огнем приняли участие более 50 военнослужащих, задействовано около 15 единиц техники, при этом было израсходовано более 80 артиллерийских боеприпасов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Ракетные войска , Артиллерия , Южный военный округ , Праздники
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