Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.11.2020 (11:08)

Артиллеристы ЮВО в свой профессиональный праздник освоили модернизированные «Мста-С» и виртуальный полигон «Артерра-ВТ-3D»

Фото Видео

В День ракетных войск и артиллерии подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области освоили модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С».

Расчетам боевых машин вручили символические ключи от новой техники, после чего механики-водители выполнили контрольный прогон гаубиц по общевойсковому полигону.

Для подготовки военнослужащих к боевым стрельбам офицеры-артиллеристы применили компьютерный артиллерийский полигон
«Артерра-ВТ-3D».

Принципиально новый компьютерный артиллерийский полигон представляет собой комплекс специального программного обеспечения и аппаратных средств, предназначенных для проведения занятий с артиллерийскими и ракетными подразделениями.

Новая система позволяет проводить занятия и тренировки по стрельбе и управлению всеми видами огня, реализуя любой способ обстрела с различным сочетанием средств поражения в режиме реального времени. При этом учитывается степень поражения цели и выставляется оценка эффективности выполнения поставленной боевой задачи. Виртуальный полигон также позволяет имитировать огонь днем и ночью на всех видах местности, воссоздавать любую реальную местность, используя данные из электронных топографических карт.

Всего в мероприятиях боевой подготовки было задействовано порядка 20 самоходных артиллерийских установок, приняли участие около 50 военнослужащих артиллерийских подразделений ЮВО.

Справочно:

В модернизированных 152-мм самоходных гаубицах 2С19М2 «Мста-С» улучшена прицельная скорострельность, она доведена до 10 выстрелов в минуту, а также повышена точность наведения на цели. Гаубицы оснащены комплексами командирских машин управления с автоматизированной системой управления наведением орудия. В башне установки есть баллистический вычислитель, аппаратура топопривязки и ориентирования по ГЛОНАСС и GPS.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Водолазы ВМС Египта и ВМФ России начали подводный осмотр корпусов кораблей-участников учения «Мост дружбы – 2020» перед выходом в море
На Черноморском флоте стартовал чемпионат Южного военного округа по волейболу
Разведчики ЮВО приступили к занятиям с применением квадроциклов высокой проходимости в горах Кавказа
Саперы ЮВО на Кубани с начала года уничтожили свыше 500 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

Метки:
Ракетные войска , Артиллерия , Южный военный округ , Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false