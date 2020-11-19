19.11.2020 (11:08)

Артиллеристы ЮВО в свой профессиональный праздник освоили модернизированные «Мста-С» и виртуальный полигон «Артерра-ВТ-3D»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы ЮВО в свой профессиональный праздник освоили модернизированные «Мста-С» и виртуальный полигон «Артерра-ВТ-3D»

В День ракетных войск и артиллерии подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области освоили модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С».

Расчетам боевых машин вручили символические ключи от новой техники, после чего механики-водители выполнили контрольный прогон гаубиц по общевойсковому полигону.

Для подготовки военнослужащих к боевым стрельбам офицеры-артиллеристы применили компьютерный артиллерийский полигон

«Артерра-ВТ-3D».

Принципиально новый компьютерный артиллерийский полигон представляет собой комплекс специального программного обеспечения и аппаратных средств, предназначенных для проведения занятий с артиллерийскими и ракетными подразделениями.

Новая система позволяет проводить занятия и тренировки по стрельбе и управлению всеми видами огня, реализуя любой способ обстрела с различным сочетанием средств поражения в режиме реального времени. При этом учитывается степень поражения цели и выставляется оценка эффективности выполнения поставленной боевой задачи. Виртуальный полигон также позволяет имитировать огонь днем и ночью на всех видах местности, воссоздавать любую реальную местность, используя данные из электронных топографических карт.

Всего в мероприятиях боевой подготовки было задействовано порядка 20 самоходных артиллерийских установок, приняли участие около 50 военнослужащих артиллерийских подразделений ЮВО.

Справочно:

В модернизированных 152-мм самоходных гаубицах 2С19М2 «Мста-С» улучшена прицельная скорострельность, она доведена до 10 выстрелов в минуту, а также повышена точность наведения на цели. Гаубицы оснащены комплексами командирских машин управления с автоматизированной системой управления наведением орудия. В башне установки есть баллистический вычислитель, аппаратура топопривязки и ориентирования по ГЛОНАСС и GPS.

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