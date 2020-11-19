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19.11.2020 (11:00)

Самолеты российской военно-транспортной авиации продолжают осуществлять переброску подразделений 15 миротворческой бригады для участия в миротворческой операции в Нагорном Карабахе

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Продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76 и Ан-124 «Руслан».

Очередные самолеты Ил-76 и Ан-124 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15 миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в Нагорном Карабахе, совершили погрузку материальных средств, вооружения и военной техники на аэродроме Ульяновск-Восточный и осуществили перелет на аэродромы города Ереван.

За прошедшие сутки самолеты военно-транспортной авиации выполнили 20 самолеторейсов. В Армению доставлено более 30 единиц автомобильной и специальной техники - бронетранспортеров, грузовых автомобилей повышенной проходимости, а также техника материально-технического обеспечения и вещевое имущество.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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