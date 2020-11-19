19.11.2020 (10:15)

Ухудшение погодных условий в Приморском крае не повлияло на боеготовность частей Тихоокеанского флота

Из-за циклона, который принёс ледяной дождь с сильным ветром, в местах дислокации сил Тихоокеанского флота в Приморском крае повышена штормовая готовность.

В пунктах базирования сил флота заблаговременно проведена подготовка к ухудшению погодных условий: заведены дополнительные швартовые концы, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому. Проверены и готовы к действию средства борьбы за живучесть, спасательные силы и суда обеспечения.

В связи со сложными погодными условиями ограничено использование автомобильной техники, ряд аэродромов морской авиации также действуют с ограничениями.

Из-за аварий на городских энергосетях несколько воинских частей до устранения неисправностей были оперативно переведены на резервные источники питания. Погода не повлияла на боеготовность соединений и частей Тихоокеанского флота, дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.

По прогнозам синоптиков сложные погодные условия в Приморье сохраняться и 20 ноября. Во Владивостоке ночью смешанные осадки перейдут в снег с сильным ветром. На дорогах будет гололедица, снежный накат.

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