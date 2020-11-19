19.11.2020 (09:42)

Водолазы ВМС Египта и ВМФ России начали подводный осмотр корпусов кораблей-участников учения «Мост дружбы – 2020» перед выходом в море

Водолазы Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет и Военно-Морского Флота (ВМФ) проводят подводный осмотр корпусов кораблей-участников перед выходом в море в рамках учения «Мост дружбы – 2020».

Осмотр проходит у причалов в местах стоянки кораблей в соответствии с планом проведения береговой фазы учения. Водолазные специалисты отрабатывают противодиверсионные мероприятия согласно двусторонним договорённостям ВМФ России и ВМС Египта.

Также сегодня перед началом морской фазы учения состоится предпоходовая конференция, в ходе которой будут обсуждаться эпизоды учения, организация связи и взаимодействия. В ней примут участие представители объединенного руководства учением, командиры и офицерский состав кораблей.

Выход кораблей в море в связи с действующим штормовым предупреждением запланирован на 21 ноября.

В составе отряда кораблей ВМС Египта – фрегат «Александрия», корвет «Эль-Фатех» и ракетный катер «М.Фахми».

От российской стороны в учении задействованы экипажи фрегата «Адмирал Макаров», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево», патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» и спасательного буксирного судна «Профессор Николай Муру».

Российско-египетское учение «Мост дружбы – 2020» впервые проходит в акватории Чёрного моря. В ходе манёвров кораблей Черноморского флота ВМФ России и ВМС Египта планируется отработка всех видов охраны и обороны кораблей с выполнением стрельб по надводной и воздушной целям. Будут проведены частные учения по организации пополнения запасов в море траверзным способом, отработке действий по досмотровым операциям в отношении подозрительных судов, а также по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие с поиском и спасением утопающего.

Учение «Мост дружбы – 2020» продлится до 24 ноября.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице