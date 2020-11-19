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19.11.2020 (09:15)

В мобильной ПЦР-лаборатории госпиталя Центрального военного округа в Хакасии будет проводиться до 150 исследований в сутки

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В мобильной ПЦР-лаборатории, развернутой в инфекционном госпитале Центрального военного округа (ЦВО) в городе Черногорске в Хакасии, будет проводиться до 150 исследований в сутки.

Военные специалисты подготовили аппаратуру к проведению анализов, а также удостоверились в ее корректной работе, после чего провели первые ПЦР-исследования образцов, доставленных из городской больницы Черногорска.

В дальнейшем в лаборатории будет проводиться тестирование ПЦР-анализов пациентов, находящихся на долечивании в мобильном госпитале Центрального военного округа на 100 коек, развернутом на базе реабилитационного центра им. Лебедя в Черногорске. Кроме этого, возможности лаборатории позволяют в случае необходимости оказывать помощь в проведении необходимых исследований в интересах министерства здравоохранения Республики Хакасия.

Накануне лаборатория ЦВО была доставлена в город Абакан военно-транспортной авиацией и развернута на базе мобильного госпиталя в установленные сроки.

Справочно:

Мобильная лаборатория предназначена для проведения пробоподготовки, предварительного экспресс-анализа биологических проб и проб из объектов окружающей среды, анализа БПА I, II групп патогенности методом ПЦР в соответствии с требованиями санитарных правил. Она смонтирована в кузове-контейнере КК6.2 на шасси автомобиля КамАЗ-6350.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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