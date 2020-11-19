19.11.2020 (08:55)

Командующий войсками ВВО генерал-полковник Геннадий Жидко проверил подготовку к новому учебному году в управлении армии ВВС и ПВО ВВО

В соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа завершается подготовка к началу нового учебного года.

Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко проверил подготовку к новому учебному году в управлении армии ВВС и ПВО ВВО, дислоцированном в Хабаровске.

В ходе рабочего визита командующий войсками ВВО заслушал доклады руководящих должностных лиц армии ВВС и ПВО ВВО по вопросам состояния вооружения, военной и специальной техники, готовности дежурных сил, подразделений антитеррора, сил комплексной безопасности к выполнению задач по предназначению, а также готовность центра боевого управления и учебно-материальной базы объединения.

Кроме того, в музее объединения он посетил экспозицию, посвященную памяти Героя России гвардии майора Романа Филипова, и вместе с командующим армии ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко возложил цветы к памятнику летчику.

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