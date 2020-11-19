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19.11.2020 (08:43)

Инженеры Тихоокеанского флота проводят очистку береговых полигонов от взрывоопасных предметов

Общая площадь разминирования на полигонах Бамбурово, Клерк и Горностай превышает 3 тысячи гектаров. Ввзрывоопасные предметы различных типов, найденные на полигоне уничтожаться на месте небольшими партиями с использованием накладных зарядов.

Военнослужащие, задействованные в очистке, обеспечены индивидуальными средствами защиты, современными миноискателями, средствами связи и транспортом, предназначенным для перевозки взрывоопасных предметов. Всего к мероприятиям по сплошной очистке полигонов привлечено более 250 военнослужащих и свыше 20 единиц специальной техники.

  Сплошная отчистка полигонов проводится два раза в год для обеспечения безопасности личного состава во время проведения занятий на учебных, тактических полях.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот
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