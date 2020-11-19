19.11.2020 (08:38)

Военнослужащие ЮВО увековечили память экипажу штурмовика Ил-2 времен Великой Отечественной войны, найденного при строительстве Крымского моста

На территории смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае военнослужащие увековечили память экипажу штурмовика Ил-2 времен Великой Отечественной войны в составе младшего лейтенанта Воронина Николая Петровича и младшего сержанта Лындова Ивана Ильича, погибших 5 декабря 1943 года.

После частичного восстановления личным составом авиационного соединения самолет был поставлен на постамент и торжественно открыт в качестве памятника, в рамках празднования 7-й годовщины со дня образования воинской части.

Противник сбил самолет в ходе Керченско-Эльтигенской операции в 1943 году. С помощью архивов и номеров агрегатов удалось установить имена членов экипажа, которые долгое время числились пропавшими без вести.

В 2017 году во время строительных работ по возведению моста через Керченский пролив, на дне пролива был обнаружен самолет ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны. Штурмовик подняли со дна.

Работы в Керченском проливе проводились в рамках подводно-поисковой экспедиции Кронштадтского морского музея, в которой также участвовали сотрудники ФГУ «Госморспасслужба России», морские инженеры и водолазные специалисты из Санкт-Петербурга, а также члены регионального поискового объединения.

Из архивных документов:

мл.л-т Воронин Николай Петрович - мл.с-т Лындов Иван Ильич, мл.л-т Седов Иван Михайлович - ряд. Фридман Борис Натанович 5 декабря 1943 года в период 8.11-8.16 группа 5 Ил-2, ведущий ст.л-т Ракокин, под прикрытием 4 ЛаГГ-3 от 979 иап выполняла задачу по уничтожению артиллерии и пехоты противника в блиндажах и окопах выс. 24.2, отм. 1.9 и высоты 56.7, что южнее населенного пункта Эльтиген.

В боевом порядке правый пеленг группа произвела заход на цель с востока и сбросила бомбы с пикирования с высоты 450-500 м и, перейдя на бреющий полет обстреляла пулеметно-пушечным огнем окопы и траншеи с пехотой.

Выйдя в район 2-2,5 км севернее Эльтиген, группа сделала правый разворот для захода на повторную атаку. При подходе к цели экипажи были обстреляны сильным огнем зенитной артиллерии противника.

Сделав второй заход и выйдя в район южнее Камыш Бурун, на развороте на высоте 25-30 метров прямым попаданием снаряда зенитной артиллерии была отбита большая часть плоскости самолета экипажа мл.л-та Седова. Самолет перевернулся через крыло и войдя в отвесное пикирование упал в Керченский пролив в 2-3 км восточнее Эльтиген.

В этот же момент на развороте, был поврежден Ил-2 экипажа Воронина, дымя со снижением самолет пошел с левым разворотом и произвел посадку на воду 500 м восточнее Эльтиген.

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