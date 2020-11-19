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19.11.2020 (08:35)

Российские военнослужащие 201-й военной базы поздравили 108-летнего ветерана с Днем артиллерии

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане поздравили 108-летнего ветерана Великой Отечественной войны Рашида Каримова, который участвовал в Сталинградской битве и штурме Берлина, с Днем ракетных войск и артиллерии.

Ветерану вручили памятную юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной Войне», а также цветы и торт. После торжественной части военнослужащие-артиллеристы побеседовали с фронтовиком, расспросили о службе и полученных медалях в ходе сражений, также прошли строевым перед ветераном, отдавая дань уважения.

Рашид Каримов родился в 1912 году, участвовал в Сталинградской битве, освобождении Киева, Кирова, Львова и Кенигсберга, освобождении Польши и штурме Берлина. За время войны был дважды ранен. Награжден Орденом Славы и различными боевыми медалями. Каримов вернулся в родной кишлак 19 ноября 1945 года и после войны работал учителем.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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