19.11.2020 (08:33)

На полигонах ВВО в Бурятии приступили к развертыванию пунктов обогрева личного состава

В связи с предстоящим похолоданием исполняющим обязанности командующего общевойсковым объединением Восточного военного округа (ВВО) генерал-майором Русланом Абдулхаджиевым приняты дополнительные меры по сохранению здоровья военнослужащих.

Для предотвращения переохлаждения во время занятий в полевых условиях началось оборудование стационарных пунктов обогрева личного состава: вместо палаток устанавливаются металлические модули, а в некоторых подразделениях ставятся деревянные срубы.

Все стационарные пункты обогрева обеспечат необходимыми запасами топлива.

Кроме того, командирам и руководителям занятий предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий и температуры воздуха.

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