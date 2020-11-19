19.11.2020 (08:32)

Специалисты РХБ защиты ВВО провели дезинфекцию краевой больницы в Чите

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, выполнили мероприятия специальной обработки на территории Забайкальской краевой клинической инфекционной больницы.

Особое внимание при этом было уделено обработке внутренних помещений, хозяйственных блоков, чердачных помещений и подвалов, а так же территории прилегающей к больнице. В общей сложности было обработано около тысячи кв. метров различных поверхностей.

В мероприятии были задействованы расчеты АРС-14КМ, для проведения дезинфекции применен водный раствор гипохлорита кальция. Такие работы проводятся на объектах городской инфраструктуры на регулярной основе.

Помимо этого военнослужащие подразделений РХБ защиты ежедневно проводят дезинфекцию военных объектов соединений и воинских частей ВВО.

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