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19.11.2020 (08:32)

Специалисты РХБ защиты ВВО провели дезинфекцию краевой больницы в Чите

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты  общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, выполнили мероприятия специальной обработки на территории Забайкальской краевой клинической инфекционной больницы.

Особое внимание при этом было уделено обработке внутренних помещений, хозяйственных блоков, чердачных помещений и подвалов, а так же территории прилегающей к больнице. В общей сложности было обработано около тысячи кв. метров различных поверхностей.

В мероприятии были задействованы расчеты АРС-14КМ,  для проведения дезинфекции применен водный раствор гипохлорита кальция. Такие работы проводятся на объектах городской инфраструктуры на регулярной основе.

Помимо этого военнослужащие подразделений РХБ защиты ежедневно проводят дезинфекцию военных объектов  соединений и воинских частей ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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