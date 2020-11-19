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19.11.2020 (08:20)

Командир армейского корпуса ВВО на Сахалине проверил готовность полигонов к зимнему периоду обучения

Командир армейского корпуса Восточного военного округа дислоцированного на Сахалине и Курильских островах, генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков проверил готовность учебно-материальной базы и полигонов к зимнему периоду обучения.

В ходе проверки генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков проинспектировал состояние готовности автодрома, танкодрома, войскового стрельбища, танковой директрисы и директрисы для боевых машин пехоты, а также ряда других учебных объектов и мест для отработки различных нормативов.

Особое внимание было уделено готовности учебных мест для выполнения нормативов по армейской тактической стрельбе. На полигоне «Успеновский» были оборудованы специальные участки для выполнения данных нормативов, построено множество укрытий и препятствий, из-за которых военнослужащие должны поражать различные виды мишеней на время.  

Кроме того, изготовлено более 500 подвижных и стационарных мишеней, имитирующих бронетехнику, живую силу, пулеметные и противотанковые расчеты противника.

«Учебно-материальная база полигонов армейского корпуса ВВО полностью подготовлена к новому периоду обучения, кроме того усовершенствованы участки для практической скоростной стрельбы, автодром и танкодром, что в свою очередь повышает качество боевой подготовки военнослужащих» - подчеркнул генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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