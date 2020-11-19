19.11.2020 (08:11)

Омбудсмен Саратовской области высоко оценила организацию призыва в регионе

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик высоко оценила организацию призыва после посещения 18 ноября сборного пункта областного военного комиссариата.

При совершении обхода территории сборного пункта внимание было уделено материально-бытовому обеспечению призывников, качеству предоставляемого питания и медицинского обеспечения.

Уполномоченный посетила место проведения экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию и центр военно-врачебной экспертизы, где побеседовала с начальником центра военно-врачебной экспертизы Сергеем Чихиревым, который пояснил, что ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации строго упорядочен план доставок и отправок призывников. Все они без исключения проходят пункт барьерного контроля.

Омбудсмен осмотрела столовую, спальные помещения, класс группового психологического обследования, пункт выдачи призывникам военной формы, санузел, душевую и другие объекты сборного пункта, а также побеседовала с призывниками.

– В результате осмотра помещений было установлено, что оборудование и температура в них соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, – заявила Журик. – Новобранцы сообщили мне, что питанием в столовой они довольны, жалоб и обращений не имеют.

Посещение уполномоченного по правам человека было спланировано к очередной отправке. Омбудсмен дала напутствие 29 призывникам, которые отправлялись служить в Воздушно-космические силы. Она попросила их служить достойно и не подвести Саратовскую область.

– Всегда помните, что дома вас с нетерпением ждут родные и близкие. Не забывайте о них, а при каждой возможности звоните своим мамам! – сказала в заключение омбудсмен.

Напоследок к новобранцам обратился начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Саратовской области полковник Ринат Аминов. Он пожелал будущим воинам успехов в службе и отметил, что самая главная задача каждого призывника – беречь свое здоровье и соблюдать санитарные требования в пути следования.

Под звуки марша «Прощание славянки» молодые люди проследовали в автобус и отправились навстречу армейским будням.

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