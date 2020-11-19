19.11.2020 (08:10)

Военнослужащие ЦВО поздравили 95-летнего фронтовика с Днем ракетных войск и артиллерии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЦВО поздравили 95-летнего фронтовика с Днем ракетных войск и артиллерии

Военнослужащие артиллерийского соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в Кемеровской области поздравили 95-летнего фронтовика-артиллериста Асанова Михаила Васильевича с Днем ракетных войск и артиллерии.

В честь ветерана военнослужащие устроили мини-парад, пройдя под его окнами в составе батареи с песней под марш артиллеристов в сопровождении военного оркестра юргинского гарнизона. Заранее во дворе жилого дома командование артиллерийского соединения устроило необычную инсталляцию из легендарных советских лёгких противотанковых самоходных артиллерийских установок времен Великой Отечественной войны ЗИС-30 и современного вооружения – ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Такое поздравление растрогало Михаила Васильевича.

"Я вспоминаю фронтовые дороги. Сегодня праздник День ракетных войск и артиллерии. Во времена Великой Отечественной войны артиллерия внесла великий вклад в нашу Победу, погибали мои товарищи, вечная им память. Сегодня у нас на вооружении артиллерии мощные ракетные комплексы, это надежный щит нашей Родины. Честь и Слава нашим защитникам Отечества артиллеристам-ракетчикам и дай бог, чтобы было мирное небо над нашей Родиной", - сказал Михаил Асанов.

Асанов Михаил Васильевич попал в армию в 16-летнем возрасте, прошел курсы младших командиров. В мае 1944 был отправлен на 3-й Белорусский фронт, боевое крещение получил в боях под Витебском, затем участвовал в тяжелых сражениях по освобождению Белоруссии, Литвы, штурме Кенигсберга. Был дважды ранен. Награжден орденом Славы 3 степени, орденом Отечественной войны, двумя медалями "За отвагу". После прохождения военной службы приехал в город Юрга, где работал на машиностроительном заводе.

При проведении поздравительного мероприятия были соблюдены все противоэпидемиологические меры.

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