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19.11.2020 (08:08)

Столовые воинских частей и соединений ВВО в Забайкалье переведены на зимний рацион питания

В связи с проведением мероприятий повседневной деятельности и боевой подготовки в зимний период времени для поддержания здоровья военнослужащих соединений и частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных Забайкальском крае, увеличен ежедневный рацион питания. В систему продовольственного обеспечения военнослужащих, которое организовано в столовых по принципу «шведского стола», где на выбор можно выбрать не менее трех блюд и салатов, были добавлены следующие продукты: сало, лук и чеснок.

Помимо этого, каждое утро военнослужащим в столовых будут выдаваться поливитамины для поддержания здоровья и профилактики вирусных заболеваний.

Выдача поливитаминов проводится под контролем сотрудников сторонних предприятий питания и дежурных по подразделениям в воинских частях и подразделений ВВО в Забайкальском крае.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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