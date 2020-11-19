19.11.2020 (08:08)

Столовые воинских частей и соединений ВВО в Забайкалье переведены на зимний рацион питания

В связи с проведением мероприятий повседневной деятельности и боевой подготовки в зимний период времени для поддержания здоровья военнослужащих соединений и частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных Забайкальском крае, увеличен ежедневный рацион питания. В систему продовольственного обеспечения военнослужащих, которое организовано в столовых по принципу «шведского стола», где на выбор можно выбрать не менее трех блюд и салатов, были добавлены следующие продукты: сало, лук и чеснок.

Помимо этого, каждое утро военнослужащим в столовых будут выдаваться поливитамины для поддержания здоровья и профилактики вирусных заболеваний.

Выдача поливитаминов проводится под контролем сотрудников сторонних предприятий питания и дежурных по подразделениям в воинских частях и подразделений ВВО в Забайкальском крае.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице