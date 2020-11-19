19.11.2020 (08:04)

В Забайкальском крае состоялась очередная отправка призывников в войска Восточного военного округа

Более 150 граждан призванных из Забайкальского края убыли к местам прохождения военной службы в войска Восточного военного округа с территории краевого сборного пункта.

При этом доставка новобранцев на сборный пункт из районных комиссариатов осуществлялась при помощи транспорта, прошедшего специальную обработку. На сборном пункте призывников обеспечили медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

Перед отправкой ж/д вагоны и автомобили были продезинфицированы специалистами РХБ защиты.

Ранее, все призывники сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции, прошли медицинскую комиссию и получили вещевое и продовольственное имущество. Помимо этого каждый из них получил банковские и персональные электронные карты, а также продовольственный паёк на путь следования.

Осенний призыв граждан продлится до 31 декабря, всего из Забайкальского края будет отправлено в войска около 1000 граждан.

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