19.11.2020 (07:36)

В Приморской общевойсковой армии ВВО военные саперы оказали помощь местному населению при обнаружении внушающих подозрение находок

В 2020-м году военнослужащие инженерно-саперного полка общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном на территориях Приморского и Хабаровского краях, свыше 10-ти раз отработали обращения от региональных администраций об обнаруженных подозрительных и взрывоопасных находках.

Специальная команда военных саперов выезжала на каждое обращение жителей регионов. Как правило, найденные предметы оказывались учебными гранатами или минами. Однако в ряде случаев это были и снаряды времен Русско-японской войны. Предметы, представляющие опасность, установленным порядком вывозились на специальный полигон и утилизировались.

Саперные и подразделения минно – розыскных собак инженерно – саперного полка укомплектованы военнослужащими по контракту. Они проходят специальные полугодовые курсы обучения в образовательных центрах Минобороны России, а также оснащены новейшими защитными костюмами. Обнаружение взрывоопасных предметов производится с помощью современных миноискателей.

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