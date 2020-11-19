Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.11.2020 (07:36)

В Приморской общевойсковой армии ВВО военные саперы оказали помощь местному населению при обнаружении внушающих подозрение находок

В 2020-м году военнослужащие инженерно-саперного полка общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном на территориях Приморского и Хабаровского краях, свыше 10-ти раз отработали обращения от региональных администраций об обнаруженных подозрительных и взрывоопасных находках.

Специальная команда военных саперов выезжала на каждое обращение жителей регионов. Как правило, найденные предметы оказывались учебными гранатами или минами. Однако в ряде случаев это были и снаряды времен Русско-японской войны. Предметы, представляющие опасность, установленным порядком вывозились на специальный полигон и утилизировались.

Саперные и подразделения минно – розыскных собак инженерно – саперного полка укомплектованы военнослужащими по контракту. Они проходят специальные полугодовые курсы обучения в образовательных центрах Минобороны России, а также оснащены новейшими защитными костюмами. Обнаружение взрывоопасных предметов производится с помощью современных миноискателей.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Ветерана военной службы в День ракетных войск и артиллерии пригласили на полигон военнослужащие управления РВ и А ВВО
Новейшие комплексы связи поступили в объединение ВВО, дислоцированное в Республике Бурятия
Бронетехнику условного противника уничтожили лётчики штурмовой и истребительной авиации ВВО в Забайкалье
В канун профессионального праздника артиллеристы Восточного военно-го округа подвели итоги профессиональный деятельности в 2020 году

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false