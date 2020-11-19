19.11.2020 (07:12)

Ветерана военной службы в День ракетных войск и артиллерии пригласили на полигон военнослужащие управления РВ и А ВВО

В День ракетных войск и артиллерии военнослужащие управления РВиА Восточного военного округа пригласили на общевойсковой полигон ветерана военной службы генерал-лейтенанта в отставке Леонида Шивдякова.

Военнослужащие отдельного мотострелкового соединения ВВО встретили ветерана военной службы залпом из самоходных гаубиц «Гвоздика», а также продемонстрировали практическое выполнение упражнений по топогеодезической, метеорологической, баллистической и технической подготовке.

Кроме того, показали элементы организации определения установок для стрельбы и возможности по разведке, и определению координат военного объекта на местности, проведя воздушную разведку с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10».

Ветеран военной службы поздравил военнослужащих РВ и А с профессиональным праздником и поделился наиболее яркими воспоминаниями о своей службе в ракетных войсках и артиллерии, и привел ряд наглядных примеров из военной автобиографии.

В заключении, Леонид Шивдяков отметил, что в нынешнее время повсеместно распространяется передовой опыт управления подразделениями и огнем с помощью комплексов автоматизированного управления, увеличивается роль огневого поражения, в том числе новыми высокоточными боеприпасами, а боевые возможности рода войск по дальности и эффективности огневого поражения возросли в 2 раза, что соответствует требованиям, предъявляемым к современным войнам и вооруженным конфликтам.

Справочно:

Леонид Алексеевич Шивдяков в Вооруженных Силах прошел все командные должности: от командира взвода до командующего ракетными войсками и артиллерией Дальневосточного военного округа, которые возглавлял на протяжении 15-ти лет — с 1986 по 2001 год. (Сейчас такой должности уже не существует,)

Генерал-лейтенант Л.А. Шивдяков проводил испытания новых образцов ракетного и артиллерийского вооружения. Он автор научных трудов и учебных пособий по боевому применению ракетных войск и артиллерии в бою, боевой готовности войск, подготовки и реформированию войск округа, обороне морского побережья и отражению высадки десантов. Умение дальневосточных ракетчиков и артиллеристов по достоинству оценено многими. Среди тех, кому демонстрировались боевые стрельбы – Президент страны, министры обороны, военные начальники иностранных государств. За высокие личные показатели, за безупречную службу и заслуги в укреплении обороноспособности страны Леонид Алексеевич награждён орденом Красной Звезды (1991 г.), орденом За военные заслуги (1998 г.), знаком отличия «За безупречную службу» (2004 г.), орденом Знак Почёта (2008 г.) и многими медалями.

Сейчас Леониду Алексеевичу 76 лет.

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