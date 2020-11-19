Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.11.2020 (06:41)

Новейшие комплексы связи поступили в объединение ВВО, дислоцированное в Республике Бурятия

В соединение управления Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, на вооружение поступила новейшая автомобильная КВ и УКВ - радиостанция средней мощности «Артек».

Всего с начала текущего года в подразделения и воинские части связи общевойскового объединения ВВО поступило более 7 единиц современной наземной техники связи, в частности, современный пункт управления на базе бронеавтомобиля «Тигр-М», новейшие станции спутниковой связи Р-419Л1 и «Артек».

Поступление новых комплексов и систем связи позволит в полевых условиях быстро развернуть цифровые радиорелейные линии связи и сети широкополосного беспроводного доступа, способные функционировать, как в обычных условиях, так и в сложной помеховой обстановке и обеспечивать надежной и качественной связью должностных лиц органов управления различного уровня.

Новые комплексы и средства связи обеспечат построение защищенных линий и сетей связи для передачи цифровой информации, а на тактическом уровне – создание защищенных беспроводных цифровых сетей передачи данных.

Радиостанция  «Артек» предназначена для обеспечения радиосвязи в режимах коротких и ультракоротких волновых диапазонах, с противодействием наземным и воздушным комплексам радиоэлектронной борьбы.

Пункт управления на базе бронеавтомобиля «Тигр-М» предназначена для обеспечения работы  командования  округа всеми современными услугами связи. Новейшая техническая начинка данной машины позволяет обеспечить командный состав защищенной и открытой телефонной связью, организовать видеоконференцию и электронную переписку в движении. При этом акцент  сделан на высокую мобильность и защищенность комплекса.

Радиорелейная станция Р-419Л1 представляет современное поколение аппаратуры цифровой связи, которая позволяет создать цифровой канал передачи данных на участке от стационарного узла связи до полевого узла связи на расстоянии около 40 км.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Бронетехнику условного противника уничтожили лётчики штурмовой и истребительной авиации ВВО в Забайкалье
В канун профессионального праздника артиллеристы Восточного военно-го округа подвели итоги профессиональный деятельности в 2020 году
Артиллеристы ВВО в Бурятии поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем ракетных войск и артиллерии
Представители военно-исторического общества ДВОКУ ко Дню ракетных войск и артиллерии воссоздали древние осадные орудия

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false