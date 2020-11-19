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19.11.2020 (06:24)

Бронетехнику условного противника уничтожили лётчики штурмовой и истребительной авиации ВВО в Забайкалье

Лётчики штурмовой и истребительной авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа уничтожили бронетехнику условного противника в Забайкальском крае.

В ходе практического этапа полётов экипажи штурмовиков Су-25 «Грач» и истребителей Су-30см  выполнили  разведку местности.

Обнаружив колонну бронетехники "противника", лётчики огнём из авиационных пушек уничтожили её, а также блокировали действия подразделений диверсионно-разведывательных групп, осуществлявших прикрытие колонны.

Лётчиками было выполнено более 20 самолетовылетов с аэродрома в Забайкалье.

Кроме того, летный состав отработал задачи по преодолению зоны противовоздушной обороны условного противника и нанесению бомбовых ударов в заданные квадраты, уничтожив назначенные наземные цели, имитирующие скопления бронетехники условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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