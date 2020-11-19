19.11.2020 (06:02)

В канун профессионального праздника артиллеристы Восточного военно-го округа подвели итоги профессиональный деятельности в 2020 году

В уходящем году главными задачами подразделений являлись огневая подготовка, в том числе, с использованием высокоточного оружия, средств артиллерийской и воздушной разведки и автоматизированных систем управления войсками для огневого поражения противника в режиме реального времени.

Основными мероприятиями оперативной и боевой подготовки в этом году можно считать двусторонние армейские командно-штабные учения, тактические учения ракетных бригад и подразделений реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» с боевыми пусками на полигоне учебного центра боевого применения РВ и А Сухопутных войск, тактические учения артиллерийских бригад с боевой стрельбой, выступление команд артиллеристов и ракетчиков округа во Всеармейских этапах конкурсов и состязаний.

В этом году особое внимание уделено готовности средств артиллерийской разведки, поддержанию технического состояния вооружения и военной техники, комплектованию соединений и подразделений РВ и А новыми образцами вооружения и военной техники, повышению уровня личной профессиональной подготовленности офицеров.

На полигоне «Цугол» в Забайкальском крае было отработано применение артиллерии в ходе ведения манёвренной обороны по отражению наступления превосходящих сил «противника». Огнём из самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня последовательно были уничтожены пункты управления и подавлены огневые средства условного противника. В ходе учения были отработаны вопросы ведения манёвренно-огневых действий, апробированы новые способы боевого применения артиллерийских подразделений с учётом опыта ведения современных вооружённых конфликтов.

Проведены лагерные сборы артиллерии. Эти мероприятия проходили на 10 общевойсковых полигонах, где прошло более 150 тренировок по стрельбе и управлению огнём с дивизионами, на которых военнослужащие выполнили более 3000 огневых задач с боевой стрельбой.

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