19.11.2020 (05:48)

Команды Тихоокеанского флота продолжают борьбу за Кубок командующего Подводными силами ТОФ по хоккею с шайбой

На Камчатке, в рамках хоккейного турнира на Кубок командующего Подводными силами ТОФ, состоялась очередная игра с участием команды моряков-подводников. Всего же Тихоокеанский флот представлен пятью спортивными коллективами.

В этой встрече принимали участие команды «Океан-2» (г. Вилючинск) и «Гейзер» (г. Елизово). Команда «Океан-2» представляет Подводные силы ТОФ. Команда «Гейзер» - это ветеран камчатского хоккея и постоянный участник главных турниров Камчатского края.

На площадке моряки-подводники смогли навязать сопернику свою игру и добились явного преимущества на льду. Все три периода игроки «Океан-2» провели в постоянных атаках на ворота «Гейзера» и добились победы.

В настоящее время команда «Океан-2» в четырех проведённых играх одержала три победы, забив 42 шайбы.

Отборочный круг турнира на кубок командующего Подводными силами ТОФ продлится до конца текущего месяца. Уже сыграно две трети из запланированного общего числа встреч. В следующий этап соревнований выйдут восемь команд набравших большее количество очков, и которые в полуфинале сразятся между собой. Финальные игры пройдут 6 декабря.

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