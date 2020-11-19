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19.11.2020 (05:25)

Свыше 4000 боевых упражнений с применением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб выполнили флотские ракетчики и артиллеристы в 2020 году

«Свыше 4000 боевых упражнений с  выполнением практических зенитных ракетных и артиллерийских стрельб, а также свыше 30 практических стрельб высокоточным ракетным оружием в ходе плановой боевой подготовки и проверок боевой готовности сил Военно-Морского Флота, выполнили флотские ракетчики и артиллеристы в 2020 году», - отметил  Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, поздравляя флотских артиллеристов и ракетчиков с их профессиональным праздником - Днем ракетных войск и артиллерии.

Как сказано в поздравлении Главкома ВМФ, «Специалисты службы ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ вносят неоценимый вклад в поддержание высокой боевой готовности сил Военно-Морского Флота. Благодаря их умелым действиям корабли и подводные лодки успешно выполняют задачи по ведению огня с морских и океанских направлений»

«В настоящее время в службе ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ России проходят службу ракетчики-артиллеристы с высочайшим уровнем профессионализма, без них немыслимо применение сложных современных высокоточных систем наведения и применения вооружения, которым оснащен и оснащается Флот», - сказал Адмирал Николай Евменов.

Главком ВМФ особо подчеркнул тот факт, что ракетчики-артиллеристы способны выполнять задачи любой сложности, этому способствует профессионализм, мастерство, морская и боевая выучка военных моряков и экипажей кораблей.

«Служба ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ  активно  пополняется новыми образцами вооружения, в том числе и системами, не имеющими аналогов в мире. Лучшими учеными и конструкторами страны для Военно-Морского Флота созданы и создаются носители ракетного вооружения, которые опережают научно-технический процесс в сфере средств борьбы на море», - подчеркнул Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов. 

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом в своём поздравлении пожелал специалистам службы ракетно-артиллерийского вооружения, их родным и близким крепкого флотского здоровья, успехов и благополучия.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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