19.11.2020 (05:00)

Очередные автобусы с беженцами прибыли в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев



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18 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулось еще 936 беженцев.

23 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь г. Степанакерта в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

Обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

С 14 ноября с.г. в Степанакерт уже вернулось более 2,6 тыс. жителей, ранее покинувших свои дома.

Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие.

По указанию Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С этой целью с 14 ноября 2020 г. в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра под руководством генерал-майора Андрея Волкова, которая обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах: в течение 14 ноября 2020 г. осуществлено сопровождение через Лачинский коридор 9 автобусов (250 чел.), 15 ноября – 19 автобусов (475 чел.), 16 ноября – 19 автобусов (482 чел.), 17 ноября – 24 автобуса (502 чел.).



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