Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.11.2020 (07:00)

Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе

Фото Видео

Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе.

Военнослужащие миротворческого контингента досматривают на предмет наличия оружия и взрывчатых веществ весь проезжающий через наблюдательные посты автотранспорт, в свою очередь, подразделения военной полиции осуществляют патрулирование на всем участке автодороги через Лачинский коридор до Степанокерта.

Открытие дороги позволило обеспечить перемещение местного населения на личном автотранспорте, а также перевозку продовольствия и различных товаров.

В районах проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 23 наблюдательных постах: двенадцати в южной зоне ответственности и одиннадцати в северной.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false