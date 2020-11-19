19.11.2020 (07:00)

Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе.

Военнослужащие миротворческого контингента досматривают на предмет наличия оружия и взрывчатых веществ весь проезжающий через наблюдательные посты автотранспорт, в свою очередь, подразделения военной полиции осуществляют патрулирование на всем участке автодороги через Лачинский коридор до Степанокерта.

Открытие дороги позволило обеспечить перемещение местного населения на личном автотранспорте, а также перевозку продовольствия и различных товаров.

В районах проведения миротворческой операции круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляется миротворческими подразделениями на 23 наблюдательных постах: двенадцати в южной зоне ответственности и одиннадцати в северной.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.



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