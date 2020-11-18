18.11.2020 (23:59)

На Военном совете Воздушно-десантных войск под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова подвели итоги 2020 года

Сегодня в Москве под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова состоялось заседание Военного совета ВДВ. Основной темой обсуждения стало подведение итогов учебного года в войсках в 2020 году.

В течение года ВДВ выполняли задачи, касающиеся повышения боевых возможностей войск и переоснащению соединений и воинских частей на современные образцы вооружения и военной техники.

Командующий Воздушно-десантными войсками отметил в своем выступлении: «Для воздушно-десантных войск год был динамичным и напряженным. План подготовки войск был выполнен в полном объеме. Всего проведено около 2,5 тыс. мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе 16 мероприятий по плану международного военно-технического сотрудничества».

«Главным мероприятием боевой подготовки для войск стало участие ВДВ в СКШУ «Кавказ-2020», по результатам которого привлеченные части получили твердую оценку «хорошо» - подчеркнул генерал-полковник Андрей Сердюков.

В ходе мероприятий плановой подготовки и участия в учении «Кавказ-2020» десантировано парашютным способом более 4 тыс. военнослужащих и порядка 300 единиц техники.

Впервые была осуществлена выброска парашютно-десантной роты на БМД-4М с применением современных средств десантирования. В рамках эксперимента проведено десантирование отдельного медицинского отряда (аэромобильного.)

В рамках отработки действий соединения «нового типа» в качестве мобильного эшелона во взаимодействии с армейской авиацией на учении применялось десантно-штурмовое соединение на экспериментальных образцах легких специальных транспортных средствах.

Военнослужащие Воздушно-десантных войск приняли участие в совместном белорусско-российском учении «Славянское братство» и других командно-штабных и тактических учениях с соединениями, дислоцирующимися в Иваново, Пскове, Туле, Новороссийске и др.

Сборные команды ВДВ приняли участие в 22 конкурсах «Армейских международных игр -2020», в 14 из которых заняли призовые места.

В воинские части и соединения в рамках Государственного оборонного заказа в течение года выполнялись плановые поставки новейшего вооружения, военной и специальной техники.

За прошедший период в войска поступило более 250 единиц современного бронетанкового вооружения и техники. В том числе боевых машин десанта БМД-4М, бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка». Более 100 единиц различной автомобильной техники включая специальные бронеавтомобили.

В войска продолжена поставка современных парашютных систем Д-10 и «Арбалет-2». В 2020 году личный состав соединений и воинских частей совершил порядка 170 тыс. прыжков с парашютом.

Военнослужащие участвовали в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию Воздушно-десантных войск.

В рамках мероприятий по увековечиванию памяти защитников Отечества во всех субъектах Российской Федерации проводились памятные мероприятия, посвящённые бессмертному подвигу 6-ой роты. В настоящее время установлено 87 бюстов и памятников, открыта 61 мемориальная доска. Присвоены имена воинов-десантников 39 улицам и аллеям, 23 образовательным и культурно-досуговым учреждениям и 17 юнармейским отрядам. Создана 31 экспозиция в городах и населённых пунктах, где родились герои-десантники.

С участием военнослужащих проведено около 10 тыс. мероприятий военно-патриотической направленности с привлечением ветеранских, молодежных организаций и ВВПОД «Юнармия».

В завершении заседания Военного совета была объявлена благодарность военнослужащим за высокие личные показатели в служебной деятельности.

Командующий ВДВ поручил передать переходные знамена и кубки подразделениям, ставшим лучшими по итогам года по результатам контрольной проверки и участия в конкурсах по полевой выучке подразделений.



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