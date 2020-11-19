19.11.2020 (05:30)

В Саратовской области прошли сборы руководящего состава соединения дальней авиации

В Саратовской области на учебно-методической базе авиационного полка дальней авиации прошли трехдневные сборы с руководящим составом управления соединения.

Темой сборов являлась «Организация боевой подготовки и повседневной деятельности в войсковых частях и подразделениях соединения в зимний периоде обучения 2020-2021 учебного года».

Основная цель мероприятий - повышение профессионального уровня командного состава соединения, совершенствование знаний и умений командиров по организации работы с личным составом, планирования боевой подготовки, мероприятий службы войск и безопасности военной службы, изучение теоретических основ применения подразделений дальней авиации на учениях, проводимых в масштабе Вооруженных Сил.

В своем вступительном слове начальник боевой подготовки соединения гвардии подполковник Александр Шпак подчеркнул: «В этом году проводим новый формат сборов без привлечения командиров войсковых частей, батальоном эскадрилий и им равных. Актуальность данных сборов сохраняется на фоне появления современной модернизированной авиационной и специальной техники в подразделениях воинских частей соединения, подготовки личного состава к освоению денных образцов, продолжения процесса слаживания авиационных полков».

В течение сборов с офицерами проведены лекции и теоретические знания с демонстрацией наглядны учебных фильмов, слайдов и фотоматериалов по различным аспектам военного дела.

Завершились сборы проведением контрольных зачетов по материалам занятий и подведением итогов за учебный год.

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