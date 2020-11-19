19.11.2020 (03:00)
В Дальневосточном соединение дальней авиации проводится подготовка к зимнему периоду обучения
В войсковых частях авиационного соединения дальней авиации, дислоцированных на территории Амурской и Иркутской областей, Республики Саха Якутия и Чукотского автономного округа началась активная фаза подготовки к новому периоду обучения.
В управлении соединения, дислоцированного в Амурской области, проверена готовность военнослужащих всех категорий к несению службы в суточных нарядах и выполнению специальных задач со штатным оружием.
Для допуска военнослужащих соединения к несению службы в суточном наряде и выполнению служебных задач со стрелковым оружием, проведены мероприятия: психологической работы, выявления уровня психологической готовности выполнения специальных обязанностей, проведены занятий по изучению положений общевоинских уставов, инструкций, правил обращения с оружием и боеприпасами, а также требований безопасности военной службы.
Соответствующими должностными лицами управления соединения до военнослужащих всех категорий доведена информация по порядку осуществления деятельности на средствах РХБ защиты и специальных технических средствах охраны прилегающих объектов, а также рассмотрены элементы самообороны в случае нападения на лиц суточного наряда.
Кроме того, командованием авиационного соединения проведена проверка результатов выполнения военнослужащими соединения нормативов практических стрельб из штатного стрелкового вооружения.