19.11.2020 (03:00)

В Дальневосточном соединение дальней авиации проводится подготовка к зимнему периоду обучения

В войсковых частях авиационного соединения дальней авиации, дислоцированных на территории Амурской и Иркутской областей, Республики Саха Якутия и Чукотского автономного округа началась активная фаза подготовки к новому периоду обучения.

В управлении соединения, дислоцированного в Амурской области, проверена готовность военнослужащих всех категорий к несению службы в суточных нарядах и выполнению специальных задач со штатным оружием.

Для допуска военнослужащих соединения к несению службы в суточном наряде и выполнению служебных задач со стрелковым оружием, проведены мероприятия: психологической работы, выявления уровня психологической готовности выполнения специальных обязанностей, проведены занятий по изучению положений общевоинских уставов, инструкций, правил обращения с оружием и боеприпасами, а также требований безопасности военной службы.

Соответствующими должностными лицами управления соединения до военнослужащих всех категорий доведена информация по порядку осуществления деятельности на средствах РХБ защиты и специальных технических средствах охраны прилегающих объектов, а также рассмотрены элементы самообороны в случае нападения на лиц суточного наряда.

Кроме того, командованием авиационного соединения проведена проверка результатов выполнения военнослужащими соединения нормативов практических стрельб из штатного стрелкового вооружения.

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