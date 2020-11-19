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19.11.2020 (01:00)

В объединении ПВО-ПРО Воздушно-космических сил прошли занятия по безопасности военной службы

В Московской области на базе объединения противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил прошли контрольно-практические занятия по обеспечению безопасности военной службы в условиях повседневной деятельности.

В мероприятии приняли участие около ста военнослужащих управления объединением.

Занятия проходили на девяти учебных точках. В ходе мероприятия были доведены требования безопасности, показаны на практике ошибки и травмоопасные ситуации при проведении различных видов работ и хозяйственной деятельности, обслуживании и эксплуатации вооружения и техники, а также при проведении стрельб.

Помимо этого, были затронуты и такие вопросы, как ведение здорового образа жизни и организация правильного питания военнослужащих, оказание первой (доврачебной) помощи в различных условиях и ситуациях.

Мероприятия проведены в рамках подготовки к новому учебному периоду.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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