18.11.2020 (22:15)

В Минобороны России прошел учебно-методический сбор с должностными лицами юридической службы ВС РФ

18 ноября 2020 г. в Москве в здании Минобороны России прошел очередной сбор должностных лиц юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, в котором приняли участие более 100 военных юристов, представляющих центральные органы военного управления, виды (рода) войск ВС РФ, военные округа, флота, военно-учебные заведения.

В условиях действий мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения сбор в 2020 году проводился в формате видеоконференции.

В работе сбора должностных лиц юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации принял участие Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Цаликов Руслан Хаджисмелович.

В ходе проведения сбора Первый заместитель Министра обороны РФ вручил награду победителю конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист юридической службы ВС РФ». В текущем году данный конкурс был проведен впервые.

Специалисты юридической службы обсудили актуальные вопросы совершенствования нормативно-правовой базы, проблемы повседневной деятельности юристов военного ведомства и пути их решения, а также выработали рекомендации для активизации правовой работы в войсках.

После обсуждения актуальных вопросов совершенствования нормативно-правовой базы, проблемы повседневной деятельности юристов военного ведомства и пути их решения были выработаны рекомендации для активизации правовой работы в войсках.

Как отметил директор Правового департамента Министерства обороны Российской Федерации, начальник юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации Олег Безбабнов, ­- «в ходе проведения сбора пристальное внимание будет уделено прежде всего реализации приоритетных направлений деятельности юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, участники сбора ознакомятся с новыми подходами к решению вопросов представительства интересов Министерства обороны Российской Федерации в судах, а также будут освещены вопросы развития правовой информатизации юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации».

«Целью сборов является обмен опытом, обзор основных нововведений в законодательстве и правоприменительной практике, подведение итогов деятельности юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации», — добавил Олег Безбабнов.

Сборы военных юристов проходят ежегодно с 2013 года, а в марте следующего года в России будет отмечаться 185-летие юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

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