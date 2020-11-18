18.11.2020 (21:02)

Воинские части и полигоны российской военной базы в Абхазии готовы к зимнему периоду обучения

По поручению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу замглавы военного ведомства генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проинспектировал ход подготовки к зимнему периоду обучения 7-й Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии.

О завершении мероприятий по подготовке частей и полигонов к зимнему периоду обучения доложил командир соединения полковник Олег Сеньков.

Заместитель Министра обороны проверил учебные классы, оборудованные новейшими учебно-тренировочными средствами и компьютеризованными тренажерами для проведения занятий по боевой подготовке с военнослужащими различных специальностей, а также стрелковый тир, оснащенный современным радиоуправляемым переносным оборудованием для выполнения стрельб из различных видов стрелкового оружия, учебные места для занятий по армейской тактической стрельбе, стрельбе из ручных противотанковых гранатометов и метанию боевых гранат.

На полигоне совместного использования Цабал генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров оценил готовность его учебно-материальной базы, осмотрел состояние ряда объектов для отработки тактических действий военнослужащими различных подразделений. Особое внимание было уделено готовности танкодрома, автодрома, директрисы боевых машин и войскового стрельбища, оснащенных современным полигонным оборудованием, предназначенным для создания дистанционно управляемой мишенной обстановки при проведении тактических учений с боевой стрельбой и применением световой имитации стрельбы, подрыва пиротехнических средств в различное время суток и в любое время года.

В ходе рабочей поездки замглавы военного ведомства уделил внимание вопросам использования беспилотных летательных аппаратов во время тактической подготовки личного состава, а также отработке практических действий по борьбе с ними, в том числе в ходе совместного российско-абхазского учения в зимнем периоде обучения.

Заместитель Министра обороны отметил, что количество мероприятий боевой подготовки за последние четыре года выросло более чем в два раза, полигон и техника учебно-боевой группы в Абхазии к новому учебному году готовы, направление и сроки их модернизации соответствуют запланированным.

Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров также подчеркнул, что в 7-й военной базе 49-й общевойсковой армии Южного военного округа значительную долю военнослужащих занимают контрактники, из них более 400 человек заключившие с Минобороны России более трех контрактов.

Эффективная организация боевой подготовки в комплексе с проводимым переоснащением и модернизацией полигонной базы гарантирует качественное выполнение поставленных Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу задач на 2021 учебный год.

Справочно:

7-я Краснодарская Краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды военная база — правопреемница 9-й мотострелковой дивизии — одного из старейших соединений в Вооруженных Силах, 131-й отдельной мотострелковой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды Кубанской казачьей бригады.

В годы Великой Отечественной войны соединение освобождало Кубань и ее столицу — Краснодар, за что ей присвоено почетное наименование «Краснодарская».

С октября 1943 года 9-я Краснодарская пластунская дивизия прошла с боями от Краснодара до Праги.

В настоящее время на территории соединения введены в эксплуатацию современные казармы, общежития, просторная столовая, детское дошкольное учреждение и жилой городок. Полным ходом продолжается строительство дополнительных жилых домов для военнослужащих, общеобразовательной школы и спортивного комплекса.

Военная база оснащена новейшими видами вооружения и военной техники такими, как танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронеавтомобили «Тигр».



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