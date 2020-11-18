18.11.2020 (20:43)

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проинспектировал ход подготовки к зимнему периоду обучения российской военной базы в Южной Осетии

По поручению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу замглавы военного ведомства генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проинспектировал ход подготовки к зимнему периоду обучения российской военной базы в Южной Осетии.

В ходе поездки заместитель Министра обороны России посетил полигон Дзарцеми, где ознакомился с ходом подготовки объектов учебно-материальной базы к новому учебному году. Особое внимание им было уделено проверке готовности учебного тактического поля, автоматизированной директрисы танков и боевых машин пехоты, войскового стрельбища, танкодрома и автодрома.

Удостоены высокой оценки вновь подготовленные дополнительные объекты полевой учебно-материальной базы такие, как участки отработки элементов армейской тактической стрельбы, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, высокоскоростными бронированными целями. Замглавы военного ведомства отметил актуальность подготовленных учебных мест, особенно в свете современных вооруженных конфликтов.

Об эффективности применения современного полигонного оборудования генерал-лейтенанту Юнус-Беку Евкурову доложил командир 4-й гвардейской Вапнярско-Берлинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова военной базы полковник Роман Вязовский.

Также заместитель Министра обороны проверил ввод в эксплуатацию новейшего радиоуправляемого переносного полигонного оборудования (ПСО-Р-1), предназначенного для обучения стрельбе в различных условиях обстановки и оснащенного современными радиопередающими устройствами и средствами вычислительной техники. Особенностью комплекса является то, что он обеспечивает высококлассную подготовку не только мотострелковых, но и танковых подразделений. Возможности комплекса предусматривают создание самой разнообразной мишенной обстановки, что позволяет реализовать основной принцип обучения от простого к сложному. И этот подход приносит видимые результаты: российская военная база в Южной Осетии третий год подряд по итогам учебного года оценивается на оценку «хорошо».

В ходе рабочей поездки замминистра обороны уделил особое внимание вопросам использования беспилотных летательных аппаратов в ходе тактической подготовки личного состава, а также отработке практических действий по борьбе с ними, в том числе перед проведением совместного российско-осетинского учения.

Кроме того, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров оценил ход подготовительного периода и готовность учебно-боевой техники и отметил, что подготовка к зимнему периоду обучения проходит планово.

Он также подчеркнул, что в 4-й военной базе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа более 70 % военнослужащих — контрактники, из них более 600 человек заключили три и более контракта с Минобороны России, тесно связав свои жизни со службой Родине.

Комплектование опытными специалистами совместно с проводимым переоснащением и модернизацией полигонной базы гарантирует качественное выполнение поставленных перед 58-й общевойсковой армией задач.

Заместитель Министра обороны отдал указания завершить дооборудование полигона в подготовительном периоде и с 1 декабря приступить на нем к плановым занятиям по боевой подготовке.

Справочно:

4-я гвардейская Вапнярско-Берлинская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова военная база — правопреемница 164-й танковой бригады — одного из старейших соединений в Вооруженных Силах, вошедшего в состав 16-го танкового корпуса.

За освобождение города Вапнярка в годы Великой Отечественной войны бригаде присвоено почетное наименование «Вапнярской».

За активные наступательные действия в 1944 году бригада награждена орденом Красного Знамени. А за образцовое выполнение заданий командования и овладение городом Демблин, а также проявленные личным составом мужество и доблесть — орденом Суворова II степени.

20 декабря 1944 года бригаде присвоено почетное наименование «гвардейская».

За активное участие в кровопролитных боях при штурме столицы нацистской Германии соединению присвоено почетное наименование «Берлинской».

1 февраля 2009 года на ее основе сформирована 4-я гвардейская Вапнярско-Берлинская Краснознаменная орденов Кутузова и Суворова военная база.

В настоящее время на ее территории введены в эксплуатацию современные казармы, общежития, просторная столовая, два спортивных комплекса, детское дошкольное учреждение и жилой городок. Полным ходом идет строительство общеобразовательной школы.

Соединение оснащено новейшими видами вооружения и военной техники такими, как танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронеавтомобили «Тигр».



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