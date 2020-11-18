18.11.2020 (23:59)

Военные строители приступили к масштабной реконструкции исторического комплекса в рамках строительства нового суворовского училища в Иркутске

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к восстановлению объекта культурного наследия, который после его масштабной реконструкции станет главным корпусом строящегося в Иркутске нового суворовского военного училища.

В историческом здании 1912 года постройки изначально располагалась военная гимназия, позже тут размещались курсанты Военно-воздушного авиационного инженерного училища.

Министерство обороны РФ построит суворовское военное училище в Иркутске по поручению Президента России. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к Президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность строительства в Иркутске нового суворовского училища.

В первую очередь внутри исторического здания, ниже нулевой отметки, военные строители освобождают от грунта основание, выложенное более 100 лет назад бутовым тесаным камнем.

Далее предстоит армировать фундаментные стены и несущие конструкции. В них будут просверлены отверстия, которые зальют бетонным раствором. Чтобы не ослабить столетнюю конструкцию фундаментные работы ведутся поэтапно.

Одновременно выполняется демонтаж кровли. На крыше работают 28 профессиональных монтажников-высотников. Разбираются деревянные стропила, балки, дощатое перекрытие верхнего этажа. Все детали будут заменены на металлические.

Часть хорошо сохранившихся старинных кирпичей очищается вручную, чтобы вновь вернуть их в обновленную кладку. Исторические мозаичные панно будут сохранены.

В настоящее время на стройплощадке задействовано около 200 строителей и 12 единиц техники. После окончательного завершения строительства в новом комплексе суворовского училища будут жить и учиться 560 воспитанников. В 2021 году пройдет набор первых 240 воспитанников.



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