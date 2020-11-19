19.11.2020 (00:35)

Главнокомандующий ВМФ России проинспектировал Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов вместе с группой адмиралов и офицеров Главного командования ВМФ совершил рабочую поездку в г. Ейск (Краснодарский край), где проинспектировал Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ. Адмирал Николай Евменов осмотрел учебно-материальную базу центра и заслушал доклад начальника центра полковника Сергея Боднарука.

Как отметил Адмирал Николай Евменов, центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске занимает важное место среди структурных подразделений Военно-Морского Флота России. Это единая образовательная организация морской авиации ВМФ, осуществляющая комплексную подготовку летного состава всех родов морской авиации (противолодочной, морской штурмовой, морской истребительной, морской специальной и транспортной), специалистов группы руководства полетами, инженерно-технического состава и младших специалистов.

В ходе осмотра центра и рабочего совещания с его руководством главнокомандующий ВМФ поставил задачу продолжать совершенствование тактических приемов и способов боевого применения, методических основ подготовки летного состава авиационных подразделений и частей морской авиации ВМФ, на уже обозначенном темпе вести работу по обеспечению испытаний перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах Военно-Морского Флота России.

Адмирал Николай Евменов акцентировал внимание руководства центра на дальнейшее повышение подготовки командного состава и специалистов морской авиации ВМФ, повышение квалификации и подготовки к выполнению новых видов профессиональной деятельности военных специалистов на базе среднего профессионального и высшего образования.

«Роль Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске определяется еще и тем, что, помимо образовательной деятельности, он выполняет научно-исследовательские работы и военно-научное сопровождение опытно-конструкторских работ, осуществляет испытания и опытную эксплуатацию новых и модернизируемых образцов морской авиационной техники и вооружения. Центр также проводит обучение по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной подготовки и повышения квалификации) на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности», — подчеркнул главком ВМФ России.

Как было доложено адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании в Ейске, на центральных офицерских курсах центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ организовано обучение по более чем 130 программам повышения квалификации и переучивание на более 15 типов воздушных судов и их модификации. Центр оснащен тренажерными комплексами для практической подготовки летного состава на процедурных и комплексных тренажерах авиационной техники морской авиации, а также для подготовки лиц группы руководства полетами.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом обратил внимание руководства центра на использование полученного морскими летчиками опыта в организации практическая подготовки летного и инженерно-технического состава на все типы авиационной техники, стоящей на вооружении в морской авиации ВМФ, в том числе на базе учебного смешанного авиационного полка.

«Ежегодно центр осуществляет подготовку около 400 военных специалистов морской авиации ВМФ. За время существования центра (с 2009 по 2020 годы) подготовлено более 2,2 тыс. слушателей по программам дополнительного профессионального образования. В 2020 учебном году исследовательскими отделами центра выполнялось военно-научное сопровождение по целому ряду комплексно-научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Летный состава центра принимал участие в проведении стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020». Эти показатели говорят о том, что в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ сформированы устойчивые традиции обучения, которые надо и сохранять, и развивать», — сказал адмирал Николай Евменов.

Главнокомандующий ВМФ России также отметил, что структурные элементы центра размещены в нескольких военных городках и, в частности, в г. Саки. Особенностью практической подготовки летного состава палубной авиации в центре является возможность круглогодичной летной подготовки с отработкой элементов корабельной программы с применением учебно-тренировочного комплекса НИУТКА на аэродроме Саки на всех типах самолетов палубной авиации».

Немаловажно и то, что в центре на базе учебного батальона организована подготовка младших авиационных специалистов по четырем основным военно-учетным специальностям. Подготовка младших специалистов проводится в интересах комплектования частей морской авиации личным составом срочной службы со специфичными и дефицитным военно-учетными специальностями. Так, В 2020 году в учебном батальоне центра подготовлено около 200 младших специалистов. За время существования учебного батальона (в период с 2014 по 2020 годы) подготовлено более 1,4 тыс. младших авиационных специалистов. В целях модернизации учебного процесса инфраструктура и учебно-материальная база центра постоянно развиваются, для обучения летного и инженерно-технического состава морской авиации ВМФ поступает новая и модернизированная авиационная техника. Центр укомплектован авиационной техникой на 100%, а состояние учебно-материальной базы Центра обеспечивает подготовку военных специалистов морской авиации ВМФ в полном объеме.

«В целях развития учебно-материальной базы Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ и повышения качества обучения в нем продолжается строительство объектов и инфраструктуры и нового здания тренажерного комплекса. Начало обучения военных специалистов морской авиации ВМФ на новых тренажерах в новом здании планируется началь 1 декабря 2020 года», — сообщил адмирал Николай Евменов по результатам проверки Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске.

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