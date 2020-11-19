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19.11.2020 (00:30)

В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии

19 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии. Эта памятная дата была учреждена 76 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 г.

Именно 19 ноября 1942 года с залпов тысяч артиллерийских орудий началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом, ознаменовавшее коренной перелом в Великой Отечественной войне. В этой кровопролитной битве проявилась решающая роль артиллерии как главной огневой ударной силы, способствовавшей окончательному разгрому врага.

Современные ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил Российской Федерации включает в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-Морского Флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.

Уже сегодня ракетные войска и артиллерия оснащены современными образцами вооружения более чем на 60 процентов. В войска продолжают поступать модернизированные самоходные гаубицы «Мста-СМ» с комплексами средств автоматизированного управления огнем «Ринг», полностью интегрированные в единую систему управления тактического звена, модернизированные реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», обладающие возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель, и РСЗО крупного калибра «Торнадо-С» с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов. Подразделения с комплексами беспилотных летательных аппаратов уже включены во все артиллерийские соединения.

Ракетные, реактивные и артиллерийские подразделения применяются в виде разведывательно-ударных (огневых) комплексов, обеспечивающих поражение целей в режиме реального времени.

В рамках создания перспективных образцов вооружения продолжается разработка межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», который является первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем.

Кроме того, с целью повышения мобильности и огневых возможностей батальонной артиллерии, в том числе при действиях в Арктическом регионе, завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах колесных и двухзвенном гусеничном шасси.

Соединения и воинские части рода войск показали высокую выучку при выполнении учебно-боевых задач, в том числе боевых пусков ракет и боевой стрельбы артиллерии в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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