19.11.2020 (00:10)

Минобороны России опубликовало архивные документы о действиях подразделений противотанковой истребительной артиллерии Красной Армии в годы Великой Отечественной войны

19 ноября в нашей стране отмечается День ракетных войск и артиллерии. К этой дате на официальном сайте Минобороны России запущен историко-познавательный раздел «Герои прямой наводки. Артиллеристам-противотанкистам Великой Отечественной войны посвящается». Раздел основанный на ряде архивных материалов, отражающих вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками истребительной противотанковой артиллерии Красной Армии.

Основной ударной силой вермахта, гитлеровским «железным кулаком», были высокомобильные танковые части. На их массовом применении был основан немецкий план блицкрига – молниеносной войны с Советским Союзом. Этому плану не суждено было сбыться: блицкриг вдребезги разбился о мужество, отвагу и массовый героизм советских солдат. Бесценный вклад в борьбу с гигантским количеством фашистских танков и бронемашин сыграла советская противотанковая истребительная артиллерия.

Раздел открывают документы, описывающие эпизоды противотанковых боев 1-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Любопытно описание боя, который провели противотанкисты 25 октября 1941 года на подступах к Москве – в районе Волоколамска. Тогда на позиции полка фашисты обрушили массированные танковые атаки: в первой участвовало 50 танков, вторая волна состояла из 200! Из описания начальника штаба полка гвардии майора Шипневского можно представить колоссальное напряжение, мужество и мастерство артиллеристов, а также неимоверную трудность их боевой работы на подступах к столице: «К 12:00 поле боя покрылось сплошным дымом и, несмотря на то, что день был солнечным, видимость была на 20-40 метров. Огонь орудий не прекращался ни на минуту. Автоматчики /противника/ заходили орудию в тыл и вели огонь по расчетам». Но артиллеристы выстояли! А враг в результате двух с половиной часов непрерывного боя потерял тогда 69 танков, до 2 батальонов пехоты и 3 самолета!..

В нашей стране прекрасно понимали высочайший риск боевой работы истребителей танков и старались оценить его простыми и понятными каждому способами.

Немногие знают, что артиллеристы-противотанкисты имели ряд преимуществ перед бойцами и командирами других родов войск. Так, из опубликованного в разделе рассекреченного приказа Народного комиссара обороны Союза ССР от 1 июля 1942 г. № 0528 следует, что, к примеру, начальствующему /офицерскому/ составу истребительно-противотанковых артиллерийских полков, дивизионов и батарей устанавливался полуторный, а сержантскому и рядовому составу – двойной оклад содержания. Этим приказом были повышены в званиях командиры орудий и их заместители (наводчики), которым теперь в обязательном порядке присваивались звания старшего сержанта и сержанта соответственно, и вводилась должность заместителя наводчика с присвоением звания «младший сержант». Здесь же устанавливались премии за каждый подбитый орудием танк: командиру орудия и наводчику – по 500 рублей, остальному составу орудийного расчета – по 200 рублей. Очень значительные по тем временам суммы!..

Любопытен и такой факт: помимо специального нарукавного знака для истребителей танков, тем же приказом Наркома обороны СССР закреплялась особая маркировка, наносимая внутри щита орудия в правом верхнем углу, и означающая ни много ни мало число подбитых расчетом вражеских танков!

К концу 1942 года назрела необходимость пересмотреть штатную организацию артиллерийских частей. Большой интерес любителей истории вызовет рассекреченная докладная записка начальника штаба Главного управления командующего артиллерией Красной Армии генерал-майора артиллерии Самсонова «О пересмотре штатной организации артиллерийских частей» от 17 декабря 1942 г. В ней, на основе анализа сложившегося положения с артиллерийскими частями и соединениями, их оснащенности и опыта их боевого применения на фронтах Великой Отечественной войны, обосновывается необходимость коренного изменения в составе и численности пушечных, гаубичных, минометных и истребительно-противотанковых частей и подразделений.

В разделе представлен и один из результатов этой кропотливой штабной работы: приказ Народного комиссара обороны Союза ССР от 10 апреля 1943 г. № 0063 «О закреплении артиллерийских полков усиления за армиями и сформировании для фронтов истребительно-противотанковых и минометных бригад».

Рассекреченные архивные документы свидетельствуют, что применению истребительно-противотанковых артиллерийских частей во время Великой Отечественной войны на всех уровнях уделялось самое серьезное внимание.

В разделе опубликовано письмо начальника штаба артиллерии Южного фронта от 17 июня 1943 года подчиненным артиллерийским штабам и частям, с которым в порядке обмена опытом препровождены докладные записки «Использование истребительно-противотанковых артиллерийских полков в противотанковой борьбе» и «Эффективность стрельбы прямой наводкой по танкам на дальние дистанции 1000-1500 метров». Резолюция красным (командирским) карандашом на представленном экземпляре документа указывает «Размножить для полков для проработки и обмена опытом». Нет сомнений, что этот документ был доведен до каждого противотанкиста.

О неуклонном совершенствовании качественного состава истребительно-противотанковых артиллерийских частей говорит рассекреченный приказ Наркома обороны Союза ССР от 2 августа 1944 г. №0032: для усиления огневой мощи и увеличения маневренности отдельных истребительно-противотанковых артиллерийских бригад в их состав были включены самоходные артиллерийские полки, имевшие на вооружении самоходные установки «СУ-85». В течение менее трех недель предписывалось сформировать и передать Командующему артиллерией Красной Армии пятнадцать таких полков.

В разделе представлены документы, подробно анализирующие использование истребителей-противотанкистов в боях за пригород польской столицы – городок Прага осенью 1944 года, и в сражениях на территории Венгрии зимой-весной 1945 года.

Столица Польши – Варшава рассматривалась гитлеровским командованием как «ворота» в Германию. К 1944 году это был мощнейший укрепленный район с долговременными огневыми точками, противотанковыми рвами, эскарпами, минными полями и другими препятствиями. Несмотря на это советская артиллерия смогла прорвать укрепленную полосу противника. Один час и 45 минут продолжалась артиллерийская атака, переросшая затем в наступление советских пехоты. Огненный вал был настолько сильным, что части противника были или уничтожены, или деморализованы и до конца операции не могли оказать серьезного сопротивления.

Во время боев в Венгрии советское командование максимально использовало возможности истребительно-противотанковых артиллерийских полков в борьбе с тяжелой техникой противника. Однако, несмотря на имевшийся боевой опыт, советские части несли потери: необходимость вести огонь по наступающей пехоте гитлеровцев выдавала расположение орудий, которые уничтожались врытыми в землю и замаскированными танками и самоходками врага.

Часть архивных документов, опубликованных на сайте военного ведомства, рассказывает о подвигах истребителей танков.

Так, в разделе представлены наградные материалы на старшего лейтенанта Бойцова. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено в феврале 1944 года. На тот момент он уже был награжден орденом Красного Знамени и Отечественной войны 2 степени. Каждый раз при награждении командование отмечало умелое руководство подразделением в бою, личную инициативу, смелость и мужество командира батареи.

На боевом счету расчета орудия 227-го Краснознаменного артиллерийского полка 70-й стрелковой дивизии, возглавляемого старшим сержантом Ворониным, значились уничтоженными 5 пулеметных гнезд, 11 блиндажей, 4 пулемета с прислугой, 1 подбитый танк и живая сила противника. Примечательно, что этот расчет состоял из пяти родных братьев Ворониных, которые 8 августа 1941 года в боях за эстонский населенный пункт Кабала прямой наводкой в упор расстреляли движущиеся колонны гитлеровских автоматчиков.

Об установлении профессионального праздника артиллеристов пользователи могут узнать со страниц армейской газеты «За победу», номера которой опубликованы в разделе. «Учитывая большие боевые заслуги артиллерии Красной Армии на всех фронтах Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, установить ежегодный праздник День Артиллерии. День Артиллерии праздновать ежегодно 19 ноября», - такими словами начинался Указ Президиума Верховного Совета СССР, опубликованный в газете 23 октября 1944 года. Этот день предписывалось во всех столицах союзных республик, а также в Ленинграде, Сталинграде, Севастополе, Одессе, Хабаровске и Новосибирске «отмечать двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий».

Публикация архивных документов периода Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице