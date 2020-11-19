19.11.2020 (00:00)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 ноября 2020 г. № 606

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

19 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День ракетных войск и артиллерии.

Во все времена пушкари и бомбардиры, артиллеристы и ракетчики с честью несли свою службу, были достойным примером мужества, самоотверженности и преданности Родине. В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов их потомки внесли неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Продолжая победные традиции воинов-фронтовиков, воины-артиллеристы и ракетчики образцово выполняли воинский долг по защите безопасности нашей страны в послевоенный период, в ходе локальных войн и военных конфликтов.

Сегодня личный состав войск, как и прежде, демонстрирует профессионализм и безупречную боевую выучку, успешно осваивает новые виды вооружения и военной техники.

Высокой оценки заслуживает труд работников оборонных предприятий. Качество и надежность созданных ими современных ракетных комплексов, среди которых «Искандер-М» и наследники знаменитых «Катюш» — «Торнадо», позволяют военнослужащим решать важнейшие задачи по укреплению обороноспособности государства.

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!

Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в службе и труде на благо Отечества!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу



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