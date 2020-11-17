17.11.2020 (06:00)

Специалисты РХБ защиты ВВО в Улан-Удэ ежедневно расходуют свыше 500 литров дезинфицирующего средства для спецобработки самолетов и поездов

На аэродроме «Восточный» Восточного военного округа (ВВО) и железнодорожном вокзале города Улан-Удэ, отрядом радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты проводится санитарная обработка самолетов военно-транспортной авиации и пассажирских поездов, прибывающих из центральной части России, Сибири и Дальнего востока с призывниками и младшими специалистами, для дальнейшего прохождения службы в войсках.

Каждый самолёт ВТА, выполнивший посадку на аэродроме «Восточный», проходит тщательную обработку дезинфицирующими растворами «ДТС-ГК». Обработке подвергаются посадочные места в салоне самолета и пассажирский трап.

Также, специальной обработке подвергаются места для пассажиров в вагонах поездов дальнего следования.

После высадки личного состава, военные медицинские специалисты проводят обязательную бесконтактную термометрию каждого военнослужащего.

Всего специалистами РХБ защиты планируется обработать около 20 воздушных судов.

Помимо этого проводятся мероприятия по дезинфекции автомобильного транспорта, перевозящего личный состав.

Для выполнения дезинфекции на аэродромах привлечено 15 военнослужащих, задействовано две единицы специальной техники.

Ежедневно расходуется свыше 500 литров дезинфицирующего средства ДТС-ГК.

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