17.11.2020 (05:35)
С расчётами ЗРПК «Панцирь-С» армии ВВС и ПВО ВВО проведена тренировка по противовоздушной обороне
В объединении ВВС и ПВО Восточного военного округа проведена тренировка по противовоздушной обороне.
В ходе мероприятия расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» отработали задачи по обнаружению, опознаванию и сопровождению воздушных целей (типа вертолет) на малых высотах.
Помимо этого, расчёты ЗРПК «Панцирь» учебными (электронными) пусками уничтожили низколетящие цели, имитирующие группу вертолетов условного противника.
Вооружение и военная техника были заранее замаскированы под рельеф местности для снижения заметности. Управление работой расчётов проводилось централизовано с командных пунктов.
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